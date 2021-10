Moncada fa sul serio: il Milan accelera per l’attaccante

Lorenzo Lucca è il baby bomber più seguito del momento. La sua struttura fisica (2 metri d’altezza) abbinata ad agilità, tecnica e capacità realizzative, hanno stregato i top club. Non è un segreto che il Milan segue con molta attenzione la sua crescita costante. Dal Palermo lo scorso anno in C e nel Pisa quest’anno in serie B dove detiene 2 primati: primo posto in classifica con i nerazzurri e primato nella classifica dei cannonieri con 6 gol.

Lorenzo Lucca con la maglia dell’Italia Under 21

Qualità ed età (21 anni) sono due “ingredienti” che fanno del giovane bomber Lorenzo Lucca, un profilo perfetto per il Milan. Il club pare stia facendo sul serio. Quest’oggi la Gazzetta dello Sport, riporta un dettaglio molto importante. Per visionare il calciatore, si è mosso in prima persona Geoffrey Moncada, capo scout rossonero. Infatti la rosea riporta che Moncada era a Monza due settimane fa a seguire da vicino Lucca dopo le ottime relazioni ottenute sul suo conto.