Ai microfoni di Sky Sport, Matteo Pessina, giocatore dell’Atalanta ed ex Milan ha parlato così dell’ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani:

fonte Getty Galliani

“Galliani è speciale per me, quando mi ha portato al Milan. Mi scrive e ci sentiamo spesso, mi manda le foto dei giornali quando parlano di me. Sono contento che il destino l’abbia portato al Monza, i tifosi possono sognare. C’è la possibilità di fare qualcosa di bello”.