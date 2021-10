Porto-Milan: le statistiche tra squadra e giocatori

Le statistiche di Porto-Milan.

I numeri

Queste le statistiche delle ultime otto gare giocate in Champions League tra Porto e Milan. Il bilancio è molto equilibrato: tre vittorie rossonere, due del Porto e tre pareggi.

Nei gironi

Questa è la quarta volta che Milan e Porto finiscono nello stesso girone, in un caso la sfida fu ad eliminazione diretta.

Il Milan venne eliminato, finì 0 a 0 in Portogallo e i rossoneri caddero per uno a zero a San Siro (anno 1979-80).

Nel 1992-93 il Milan si qualificò e arrivò in finale, mentre il Porto venne eliminato. Nel 1993-94 entrambe si qualificarono: il Milan vinse la Coppa, il Porto perse contro il Barcellona di Cruijff.

Nel 1996/97 i rossoneri persero in casa tre a due e fecero solo un punto in trasferta.

Milan-Porto, Supercoppa Europea.

I protagonisti

Interessante è il caso degli unici due gol segnati dal Milan in casa del Porto.

Entrambi gol sono simili tra loro, cambiano solo gli interpreti: controllo al volo e tiro all’incrocio. In un caso fu opera di Davids (unica rete in rossonero), nell’altro di Papin.

Angelo Carbone in Portogallo prese l’unico cartellino rosso in maglia rossonera.

Supercoppa Europea

La sfida più memorabile tra le due compagini avvenne nel 2003: il Milan fresco vincitrice della Champions League contro la Juventus affronta il Porto, vincitore della Coppa UEFA di Mourinho.

La decise Andriy Shevchenko su assist di Manuel Rui Costa.