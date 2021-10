Roma-Milan, domenica ore 20:45, sarà senza ombra di dubbio il grande big match di questa undicesima giornata di Serie A che prenderà il via sabato alle 15:00 con un’altra sfida che promette grande spettacolo, ovvero Atalanta-Lazio. Il duello tra i giallorossi e i rossoneri sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE?

Gli uomini di Stefano Pioli stanno vivendo uno stato di forma straordinario, come testimoniano i 28 punti in 10 partite guadagnati finora. L’imperativo è uno solo: vincere, per aggiungere un altro tassello alla rincorsa scudetto che vede come duellanti proprio il Milan e il Napoli di Luciano Spalletti.

Dall’altra parte l’armata giallorossa di Josè Mourinho che viene dalla vittoria per 2-1 all’Unipol Domus di Cagliari decisa da una punizione magistrale di Lorenzo Pellegrini. La Roma ha conquistato finora 19 punti in 10 partite e con una vittoria nel big match di domenica accorcerebbe le distanze con il Milan a 6 punti.

Roma-Milan, dove vederla in streaming

La partita si potrà vedere esclusivamente sulla piattaforma di DAZN. Si potrà vedere direttamente dal sito o tramite l’app; per poterla vedere sulla TV si può utilizzare Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV, oppure su una Smart TV.

Probabili formazioni Roma-Milan

Nelle file dei rossoneri Ante Rebic dovrebbe restare ancora fuori per la sfida dell’Olimpico, dato che anche oggi ha lavorato ancora a parte. Il reparto difensivo dovrebbe essere composto da Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, in mediana Tonali e Kessié. Potrebbe tornare titolare il 10 rossonero Brahim Diaz che sarà affiancato con molte probabilità da Saelemakers e Leao, alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese infatti è in netto vantaggio su Olivier Giroud.

Per la Roma non ci dovrebbero essere cambi, con molte probabilità vedremo lo stesso 11 che ha conquistato i 3 punti contro il Cagliari. Dunque Karsdrop, Mancini, Ibanez e Vina nella difesa a 4; Cristante e Veretout in mediana: Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle del bomber Tammy Abraham.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham

Milan(4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic