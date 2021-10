Sgarbo all’Inter? Il Milan pensa ad un centrocampista nerazzurro

Nelle ultime settimane se non mesi, la questione “rinnovo di Kessie con il Milan” continua a rimanere in standby: l’ivoriano e il suo agente Atangana reputano la proposta del Milan – 6 milioni all’anno – troppo bassa. D’altro canto, il Milan non è minimamente intenzionato ad alzare la posta. La dirigenza milanista sta quindi pensando ad un eventuale sostituto; e, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe far “vendetta” all’Inter: se i nerazzurri hanno scippato Calhanoglu, i rossoneri potrebbe vendicarsi con Marcelo Brozovic.

Il centrocampista chiede 6 milioni a stagione per restare all’Inter, somma troppo alta anche per il Milan considerata l’età del calciatore. Tuttavia, l’appetibilità di Brozovic sale perché potrebbe essere un ottimo affare a parametro zero, allo stessa maniera di Calhanoglu nella scorsa sessione di mercato.