Si svincola un campione d’Europa: contatti con il Milan

“Non credo abbia voglia di firmare: non posso costringerlo”. Urbano Cairo, Presidente del Torino, con questa dichiarazione ha dato una scossa al prossimo calciomercato. Le parole sono riferite al bomber e capitano del Torino, Andrea Belotti.

Andrea Belotti con la maglia del Torino

“Il Gallo” ha deciso di non rinnovare il contratto con i granata in scadenza a giugno prossimo. Ma la notizia che potrebbe far sussultare i tifosi rossoneri, l’ha data questa mattina TMW. Secondo la redazione il Milan avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore dopo che qualche avvicinamento informale era avvenuto già nei mesi scorsi. Belotti in rossonero? Il campione d’Europa è sicuramente nel mirino di Casa Milan