Verso Milan-Hellas Verona: possibile sorpresa sulla fascia sinistra

Tante buone notizie per il reparto offensivo del Milan che, in vista del match di domani contro l’Hellas Verona, ritrova tante pedine fondamentali per l’attacco.

All’infortunio alla schiena smaltito da Giroud negli scorsi giorni si è aggiunto il ritorno in gruppo di Ibra – convocabile per il Verona – che costringerà Pioli ad effettuare delle scelte.

Se per il ruolo di prima punta Giroud viaggia verso una maglia da titolare con Ibra pronto a subentrare, lo stesso non si può dire per Rafael Leao sulla fascia sinistra.

LEAO MILAN HELLAS VERONA

Il portoghese, infatti, dopo gli impegni con la sua nazionale, potrebbe essere uno dei sacrificati per il turnover in vista della sfida di Champions contro il Porto che si disputerà martedi.

Come riferisce Tuttosport, al suo posto pronto a slittare sulla fascia ci sarà Ante Rebic, reduce da grandi prestazioni con la maglia rossonera ma nel ruolo di prima punta.