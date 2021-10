Verso Milan-Torino, Pioli recupera tre calciatori: la situazione

Arrivano buone notizie dall’infermeria per Stefano Pioli, infatti il tecnico rossonero ritroverà ben tre calciatori per la sfida con il Torino, stando a quanto riportato da Sky Sport:

Al tampone negativo di Theo Hernandez, vanno sommati altri due recuperi importanti in primis quello di Franck Kessié il quale tornerà a dettare legge in mezzo al campo. Inoltre tornerà a disposizione anche Pietro Pellegri pronto a dare man forte da subentrante.

KESSIE-PELLEGRI-THEO

Situazione infortuni

Ancora out Brahim Diaz che resta positivo al covid, mentre continua ad allenarsi a parte Ante Rebic ancora alle prese con una distorsione alla caviglia, il croato punta a rientrare in gruppo per la prossima sfida di campionato.