Verso Milan-Verona, Tudor: “Contento se succederà così”

L’allenatore del Verona Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni rilevanti in conferenza stampa, prima di dirigere la rifinitura in vista di Milan-Verona di questa sera. Di seguito le sue parole.

ASPETTATIVE – “Otterremo qualcosa solo sbagliando poco o nulla“.

IBRAHIMOVIC – “Abbiamo provato molte soluzioni, sia che dall’altra parte giochi Ibrahimovic sia che rimanga fuori oppure giochi per uno spezzone. Se non ce l’ho come avversario sono contento: per me Ibra è ancora uno dei più forti“.

MILAN – “Assieme al Napoli, il Milan è la squadra che sta meglio in campionato: lo dice anche la classifica. Quindi non credo che l’assenza di un giocatore come Theo Hernandez cambi le dinamiche di una squadra“.