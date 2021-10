Zlatan Ibrahimovic e il Milan: le ultime sul suo futuro

Domani sarà il compleanno di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan compirà 40 anni, ma non potrà festeggiarli sul campo, visti gli attuali problemi fisici; perciò lo svedese ieri ha festeggiato in anticipo con i suoi compagni a Milanello. Domani c’è il big match Atalanta-Milan e Ibra non vuole far rilassare troppo l’ambiente.

I tanti infortuni e l’età rimandano ad un possibile ritiro di Ibrahimovic a fine stagione possa decidere di ritirarsi al termine di questa stagione, soprattutto se questo trend dovesse persistere.

Tuttavia, in base a quanto scrive Corriere della Sera, Ibrahimovic vuole avere un ruolo da protagonista in Champions League e partecipare al Mondiale di Qatar 2022 con la sua Svezia.

Il principale obiettivo di Zlatan è ottenere il rinnovo di contratto con il Milan. Il club rossonero deve molto a Ibra, ma, di nuovo, determinanti saranno le condizioni fisiche del calciatore per valutare il prolungamento. Una cosa è certa: quando deciderà di smettere con il calcio giocato, lo svedese avrà un futuro da dirigente nel club.