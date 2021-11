Algeria, Bennacer esce in barella: le condizioni del centrocampista

Altro infortunio in casa Milan durante la sosta per le nazionali. Dopo lo stop di Calabria, che sarà costretto ai box per almeno un paio di settimane, anche Ismael Bennacer ha accusato problemi fisici.

Il centrocampista, impegnato nel match valido per le qualificazioni a Qatar 2022 contro il Burkina Fasu, è uscito dal campo al minuto 87 in barella.

Bennacer, infortunio, Algeria

Nonostante ciò, Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo. Il classe 1997, infatti, ha semplicemente accusato dei crampi per la stanchezza, e dovrebbe essere a disposizione del tecnico rossonero in vista della complicata trasferta contro la Fiorentina.