Intervenuto in collegamento dal Wanda Metropolitano per Prime Video nel prepartita di Atletico Madrid-Milan, lo storico ex rossonero Massimo Ambrosini ha commentato la scelta di schierare Krunic al posto di Leao:

“Cambia tanto, i giocatori sono diversi fra loro. Leao è stato continuo anche nella concretezza, mentre Krunic è più lineare; può garantire ordine e copertura, ma è indubbio che il Milan ci perda“.