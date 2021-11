Calciomercato, si allontanano due obiettivi: il motivo!

Due giocatori da mesi seguiti. Uno è stata un’idea concreta già questa estate, l’altro un’opzione per il reparto offensivo. Entrambi colpi che potevano concretizzarsi a parametro zero. Jesus Corona del Porto e Sardar Azmoun dello Zenit sono due profili che rientrerebbero nei parametri tecnici ed economici del Milan.

Sardar Azmoun

L’attaccante iraniano, fresco di un gol in Champions alla Juventus, è da tempo un obiettivo concreto per l’attacco rossonero. Piace molto a Massara che avrebbe voluto portarlo a Milano a luglio. Per Jesus Corona già questa estate era stata avviata una trattativa ma l’elevata richiesta del Porto aveva congelato il tutto. Appuntamento rimandato alla prossima estate quando l’esterno messicano andrà in scadenza di contratto.

Jesús Corona

La doccia gelata arriva dalla Francia. Secondo L’Equipe il Lione starebbe facendo sul serio per entrambi i calciatori. Sempre secondo la redazione del quotidiano francese, per Corona la trattativa sarebbe ben avviata. Infatti, in questi giorni, l’agente del calciatore sarebbe già in città a negoziare la trattativa con il Lione.