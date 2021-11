Calciomercato: due possibili cessioni già a gennaio

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, a gennaio il Milan proverà a sfoltire la rosa, cedendo quei giocatori che non rientrano nei piani di Pioli e del club. Secondo il quotidiano, due dei nomi in cima alla lista dei partenti sono quelli di Andrea Conti e Samu Castillejo.

Castillejo, addio

Lo spagnolo, nonostante si sia sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, non sembra rientrare nei piani di mister Pioli. In caso di proposte concrete, dunque, la società potrebbe lasciarlo partire già a gennaio.

Discorso diverso per il terzino che, fino ad ora, non è stato mai utilizzato dal tecnico rossonero e che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Il club di via Aldo Rossi, dunque, vorrebbe anticipare la sua partenza di qualche mese.