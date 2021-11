Calciomercato Milan, occhi su un baby talento della Germania

Mercato non stop per il Milan e Maldini che sono sempre al lavoro per migliorare la rosa e l’aspetto patrimoniale del club.

L’obiettivo principale resta uno: arrivare tra le grandi d’Europa con un occhio al bilancio e puntando sui giovani. Una cosa non da tutti, ma che il Milan sta ampiamente dimostrando di poter fare da due anni a questa parte.

L’attacco rossonero è senza dubbio il reparto che ha bisogno di uno “svecchiamento”, con i due giganti Ibra e Giroud che potranno garantire un buon rendimento soltanto per pochi altri anni.

L’OCCASIONE DAL MERCATO

L’aiuto allora può arrivare dal mercato invernale che, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ha come oggetto principale Dzenan Pejcinovic.

Giovane classe 2005 dell’Augsburg che in questa stagione ha già segnato 6 gol in 8 presenze con la formazione Under 17. Il club tedesco è consapevole di avere in mano un grande talento, ma il ragazzo ha un contratto in scadenza nel 2022.