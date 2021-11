Champions League, le formazioni ufficiali di Milan-Porto: la scelta su Ibra!

Si scende in campo: Milan contro Porto in quel di San Siro. Ultima chance di continuare il proprio percorso in Champions League per i rossoneri di mister Pioli, fermi ancora a 0 punti nel girone. I due allenatori hanno scelto le formazioni ufficiali che si sfideranno:

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali; Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2) Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Grujic, Sergio Oliveira, Luis Diaz; Taremi, Evanilson.