Il riconoscimento alla Curva Sud: il premio dato dopo la coreografia del derby

Alle 20.35 circa di domenica scorsa, mentre Milan e Inter si accingevano a fare il loro ingresso in campo, l’intera Italia pallonara e non solo, è rimasta incollata con gli occhi e il cuore sulla destra del teleschermo. La Curva Sud stava regalando uno spettacolo unico. Una coreografia che oltre ad essere un emozionante salto nel passato, è stato un grande gesto di gratitudine in mondo visione. Tutto a tinte rossonere. “Milano non dimentica” era la scritta che dominava San Siro dal terzo anello. E poi un “Grazie” a tutti gli operatori sanitari per l’amorevole e faticoso impegno profuso durante il momento caldo della pandemia, con una bandiera italiana bardata a lutto.

Oggi è arrivata la giusta riconoscenza ai ragazzi della Sud. La FIALS dell’area Metropolitana di Milano (Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità) ha nominato la Curva Sud Milan, socio onorario. Ecco il comunicato: “La FIALS dell’Area Metropolitana di Milano mantiene gli impegni: quando abbiamo visto la coreografia omaggio dedicata al personale sanitario che ha affrontato il Covid, abbiamo detto che li avremmo voluti soci onorari. Ed ecco: la Curva Sud Milano da oggi lo è!“.

A presenziare all’evento Giancarlo Capelli, storico rappresentante della curva milanista e Marco “Pacio” Pacini, ideatore della coreografia del derby.