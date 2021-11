Dentro Milanello: alla scoperta di tutti i segreti del mondo Milan

Questa mattina, La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio, tra le sue pagine, alle novità e i cambiamenti avvenuti all’interno di Milanello. Cosa c’è dietro le quinte del Milan di Pioli? Ce lo racconta il quotidiano che ha scoperto tutti i segreti del mondo rossonero.

Da qualche anno, la società ha apportato modifiche e migliorie al centro sportivo per migliorare la quotidianità della squadra. Sono state ristrutturate le camere, è stato spostato lo spogliatoio del mister (per lasciare più privacy ai giocatori), mentre si sta lavorando anche per migliorare i campi di gioco.

Sono state migliorate anche le palestre, sono aumentati gli spazi per la fisioterapia e utilizzate le tecniche del pilates. La fase di riatletizzazione e recupero post partita hanno sempre più importanza, considerate le tante partite in breve tempo.

Mister Pioli e il suo staff, infine, hanno optato anche per una riorganizzazione dei ritiri (aboliti) e dei pasti: prima delle partite, ai giocatori, viene consegnata la cena takeaway, con le spiegazioni per riscaldare tutto a casa. Insomma, il mondo Milan dimostra di essere in grado di farsi trovare pronto di fronte all’evoluzione tecnologica e calcistica.