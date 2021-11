Dionisi: “Abbiamo rimontato il Milan a San Siro. Del Sassuolo mi è piaciuto questo”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Milan:

Sulla gara: “Abbiamo giocato bene nonostante siamo passati sotto per poi ritrovare fiducia col pareggio. Abbiamo rimontato il Milan a San Siro, ci sono state tante cose positive, ma non dimentichiamo le cose negative”.

Sui centrocampisti: “Abbiamo avuto difficoltà iniziali perché non venivano da un calcio organizzato e non capivano la lingua. Matheus Enrique lo abbiamo aspettato ed è stato bravo ad inserirsi. Abbiamo deciso di passare a 3 per dare equilibrio alla squadra. Oggi siamo stati bravi, da un recupero di Enrique è nato il gol di Berardi”.