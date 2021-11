Non solo la Gazzetta dello Sport, anche il Corriere della Sera condanna Maresca per il rosso estratto nei confronti di Theo Hernandez. Una decisione grave che ha pesato sul finale della gara contro la Roma, e che peserà ancora di più in vista del derby con l’Inter.

Milan espulsione Maresca

Sull’accaduto si è espresso l’ex direttore di gara Paolo Casarin, che evidenzia come il fallo che ha portato al secondo giallo del francese, sia viziato e preceduto da una scorrettezza di Felix su Krunic. Tutto regolare per Maresca, un po’ meno per tutti coloro che hanno analizzato l’episodio.