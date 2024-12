Milan, clamorosa decisione: l’annuncio di Boban in diretta, tifosi in rivolta

Boban non ci sarà alla festa di domenica perché non invitato, ad annunciarlo è stato lui stesso in diretta

Prima della partita contro il Genoa di domenica, il Milan ha organizzato un evento per festeggiare i 125 anni di storia del club.

All’evento ci sarà una vera e propria parata di stelle: Van Basten, Gullit, Rijkaard e tanti altri campioni rossoneri. Invitato anche Paolo Maldini, ma ad oggi non sappiamo se ci sarà o meno (poco probabile).

Chi, invece, non ci sarà sicuramente (oltre a Capello, impegnato all’estero) è Zvonomir Boban.

Lo ha annunciato lui stesso a Sky Sport nello studio post partita di Bayer Leverkusen-Inter e Atalanta-Real Madrid. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

“Avrò sempre grande amore per il Milan, che non mi ha invitato per i 125 anni ma non fa niente. Mi dispiace, ma non lo dico con rancore“.

Milan, Boban non ci sarà alla festa dei 125 anni

Boban è apparso emozionato e al tempo stesso molto triste nell’annunciare che non ci sarà a questo importante evento.

Lui e il Milan non si sono lasciati benissimo; o meglio, lui ed Elliott Management, la precedente proprietà, con la quale c’è stata anche una causa poi vinta dal fondo americano.

C’è probabilmente questo dietro la decisione della società di non invitarlo alla festa, cosa che ovviamente non si può condividere: Boban fa parte della storia del club molto più di Elliott o di RedBird e avrebbe meritato di esserci.

“Celebrerò questi 125 anni con mio figlio matto milanista e con mio padre. Allo stadio ci sarà un’atmosfera degna di questo club“, ha concluso l’ex dirigente rossonero, tornato quest’anno negli studi di Sky Sport da opinionista.

L’annuncio non è stato preso bene dai tifosi, che si sono scagliati contro la proprietà negli ultimi minuti sui social. Una cosa che non fa altro che alimentare il malumore verso il fondo americano.