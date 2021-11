Il Milan mette gli occhi su un talento classe 2004 della Ligue 1: inviato uno scout a seguirlo

Paolo Maldini ha messo nel mirino un nuovo giovane talento. Il Milan, infatti, secondo il giornale francese L’Equipe, è interessato ad Mohamed Ali Cho, attaccante francese di diciassette anni dell’Angers.

Il classe 2004 è la rivelazione di questo avvio di stagione in Ligue 1 e molti club europei lo stanno seguendo.

Ali Cho, Angers, Milan

I rossoneri, sempre secondo L’Equipe, hanno anche inviato uno scout a seguire il giovane durante l’amichevole tra la Francia U21 ed i pari età dell’Armenia, vinta 7-0 dai transalpini.

L’Angers, dal canto suo non si trova in una buona situazione dal punto di vista economico. Questo potrebbe far propendere la società per la cessione del suo talento più brillante al più presto.