Kessié: “Siamo felici e determinati. Questa vittoria è speciale per un motivo”

Frank Kessié è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Atletico Madrid-Milan. L’ivoriano, autore dell’assist decisivo per la vittoria rossonera, ha commentato così il match:

“Questa sera è speciale, è la nostra prima vittoria in Champions per cui abbiamo lottato tutto lo scorso anno. Continueremo a lottare fino alla fine. Il mister ci aveva detto che venire a giocare qui a Madrid non era facile, per questo siamo felici. Voglio continuare così, abbiamo inseguito la Champions per 5 anni, combatteremo fino alla fine“.

Kessie, Atletico Madrid-Milan

A Milan TV, il centrocampista rossonero ha parlato così delle prossime partite, fino a quella decisiva del 7 dicembre contro il Liverpool:

“La Champions non è ancora finita. Ora torniamo a Milanello per lavorare ancora di più e fare ancora meglio di stasera. Liverpool? Chiediamo ancora una volta ai nostri tifosi di venire allo stadio per essere il dodicesimo uomo in campo“.