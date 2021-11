La bomba su Diletta Leotta: “Non ha mai avuto una relazione con lui!”

Paola Ferrari, conduttrice sportiva, ha parlato così della sua collega, Diletta Leotta, ai microfoni di Rai Radio 1, sganciando una bomba sul suo rapporto sentimentale:

“Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. So con chi, ma non posso dire di più. Se ha una relazione con un modello? Acqua, acqua…diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”.

Poi sulla volontà di Dazn di rimuovere la possibilità di guardare i match in due schermi contemporaneante:

“Trovo gravissimo, in generale, che si cambino dei contratti in corso. Non amo Dazn come tanti italiani, l’altra sera stavo vedendo il derby e sulla televisione ho avuto problemi grossi, l’ho detto anche al mio amico Pardo, a cui ho spiegato che l’ avevo dovuto vedere sull’Ipad. E ‘una scelta inopportuna in questo momento, potevano aspettare”.