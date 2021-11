Leao vicino al rinnovo con il Milan: le cifre dell’affare

Se il Milan sta trovando grande continuità anche in attacco (26 gol in 12 partite), lo deve senza dubbio al suo valore aggiunto di quest’anno: Rafael Leao. Il portoghese è al suo migliore avvio di stagione con la maglia rossonera: 4 gol e 1 assist nelle prime 12 in Serie A, 1 gol e 1 assist in 4 partite di Champions League.

Leao, Milan, rinnovo

Adesso Maldini e Massara vogliono blindarlo, e già da alcune settimane sono a lavoro per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i dialoghi tra le parti procedono bene: presto Leao potrebbe rinnovare fino al 2026 per una cifra intorno ai 4 milioni di euro a stagione. La volontà del giocatore è chiara: vuole continuare in rossonero, e la società vorrebbe chiudere la trattativa prima della fine dell’anno.