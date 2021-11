LIVE Pioli in conferenza: “Domani è il crocevia finale”

Alla vigilia della gara di Champions contro il Porto il tecnico rossonero Stefano Pioli, insieme a Davide Calabria, interverrà in conferenza stampa da Milanello alle 12.

Le parole di Pioli

“I nostri tifosi non sono secondi a nessuno, purtroppo in Champions non abbiamo ancora regalato le soddisfazione che meritiamo”.

“Non dobbiamo pensare ad altre partite, domani è il crocevia finale. Ci crediamo, abbiamo le qualità per interrompere questa striscia negativa di risultati. Poi possiamo stare qui a dire che meritavamo di più, è vero, ma siamo a zero in classifica. E ora abbiamo una partita per sistemarla. All’andata abbiamo sbagliato tante situazioni, dovremo concentrarci per fare qualcosa di diverso. Poi sappiamo cosa ci aspetta domenica prossima, ma sarà un’altra situazione”.

“Arbitri? Credo che abbiamo vinto a Roma perché abbiamo giocato meglio dei nostri avversari, a Porto abbiamo perso perché abbiamo giocato peggio“.

“Io con la squadra ho valutato bene la prestazione, ho visto le cose positive che abbiamo fatto, sia a livello tattico che di carattere. Poi l’opinione che si ha di fuori del Milan non ci ha mai preoccupati, siamo così concentrati sul nostro lavoro che non possiamo perdere energie su altre situazioni che non ci riguardano tanto. La partita di domani è molto importante, sentiamo di non meritare lo zero in classifica, ma abbiamo un’opportunità. Dovremo essere al nostro livello, come ha detto Davide (Calabria, ndr) la Champions è la competizione dei dettagli“.

“Quello che avevamo visto nella preparazione della partita è quello che poi il Porto ha messo in campo, sono stati aggressivi ma non tanto da non farci gestire la palla in sicurezza. Una squadra che di solito si trova a suo agio a gestire la partita va in difficoltà quando non ci riesce. Potevamo fare di più per muoverci meglio, la gestione della palla non ti viene se ci sono i movimenti fatti male“.

“Il Porto è una squadra forte, il loro modo di giocare è quello, tengono bene il campo, ha giocatori si qualità. Dobbiamo essere molto per continuare ad essere propositivi e pericolosi”.

“Giroud titolare? Deciderò oggi pomeriggio”.

Le parole di Calabria

“Avrà uno sguardo pronto, è l’ultima possibilità che abbiamo per rimanere in Champions. Ci crediamo, abbiamo le qualità per fare una grande partita e passare il turno. Dobbiamo crederci fino all’ultimo minuto”.

“Non meritiamo questa classifica, dobbiamo guardare i fatti, abbiamo le potenzialità per fare ancora meglio. Per il campionato è merito di quello che facciamo tutti i giorni. Domani cercheremo punti”.

“La Champions è la competizione dei dettagli, ci dispiace ma meritiamo di più, c’è poco da dire, in Portogallo è stato un passo falso. Siamo contenti ma non soddisfatti“.

“Il nostro gioco ci sta portando risultati, è offensivo, un calcio moderno”.

“Ci saranno sempre episodi nel calcio, tutti possono sbagliare, anche gli arbitri. Non sono d’accorso che gli episodi abbiano deciso la gara di Roma, abbiamo meritato la vittoria”.

“Ho sempre sognato di giocare a San Siro, mi auguro ci siano tanti tifosi, sono il dodicesimo uomo”.

“Anche spalle al muro abbiamo sempre dato il meglio di noi. Il lavoro ci ha fatto capire i concetti che ci hanno portato grandi risultati. Dobbiamo dare tutto sul campo”.

“Non chiederò mai al mister dove farmi giocare, credo sia il suo compito e posso aiutare in più ruoli se serve. Sicuramente, giocare sempre nella stessa posizione è una cosa positiva, prendi le misure, acquisti fiducia e lavori meglio con i compagni. È una cosa positiva secondo me”.