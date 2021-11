Lo vuole mezza Europa: la contromossa del River!

L’attaccante del River Plate Julian Alvarez sembra essere diventato un obiettivo del Milan, che vorrebbe inserire il suo nome in rosa per provare rinforzarla in vista della corsa Scudetto.

Secondo quanto riferisce il canale sportivo argentino Tyc Sport, il calciatore classe 2000 starebbe attirando le attenzioni di diversi club che avrebbero già fatto dei sondaggi su di lui.

Tra questi figurano anche i rossoneri e la Juventus.

Alvarez ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro ma il club argentino avrebbe intenzione di fargli rinnovare il contratto e la firma potrebbe presto arrivare.