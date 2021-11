Milan-Sassuolo, la moviola: tre gravi errori di Manganiello

Se nelle file rossonere sono tante le insufficienze per una prestazione non all’altezza, anche l’arbitraggio non è stato da meno. Questo almeno è quanto si legge sul Corriere dello Sport, che boccia sia Manganiello, sia Ghersini, al quale assegna un sonoro 4,5.

Manganiello espulsione Romagnoli

Secondo il quotidiano, oltre al rosso estratto giustamente per Romagnoli, mancano altre due espulsioni. La prima per Raspadori, per un intervento con il piede a martello su Bennacer, la seconda invece per il milanista Theo Hernandez. Il francese infatti, già ammonito, si è reso protagonista di un diverbio piuttosto acceso con Frattesi, per il quale avrebbe meritato il secondo giallo.

Infine, manca un calcio di rigore per il Milan:

“Ferrari ha il braccio destro appoggiato alla schiena di Chiriches, ma poi lo stacca e lo sposta, finendo per colpire il pallone: OFR e rigore”.