Mancini: “Nel calcio tutto può succedere, del rigore penso questo”

Mister Mancini, intervenuto ai microfoni della RAI, ha commentato la sfida, terminata in pareggio, fra Italia e Svizzera. L’allenatore della Nazionale, oltre a parlare della partita, ha voluto ricordare Giampiero Galeazzi, venuto a mancare questa mattina. Le sue parole:

Mister Mancini, Italia

“Purtroppo va così, abbiamo sbagliato un rigore all’andata e uno al ritorno. Jorginho è il rigorista, se la sentiva ed è giusto che tirasse lui. Nel primo tempo abbiamo sofferto, tanta fatica. Nel secondo abbiamo giocato meglio, ci è mancato solo il gol. Resto fiducioso per la qualificazione, nel calcio può succedere di tutto e non dimentichiamo che in questo momento siamo noi a partire con un vantaggio. Il gol subito nei primi minuti ci ha condizionato tanto. Galeazzi è stato un grande amico!”