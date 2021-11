Il giornalista difende il rossonero: “I suoi errori vanno contestualizzati”

Le parole del giornalista di Sky Sport nei confronti del difensore rossonero.

La difesa

Matteo Marani a Sky Sport ha parlato delle difficoltà vissute in questa stagione da Alessio Romagnoli. In particolare, il giornalista, si è soffermato sui suoi errori.

Queste le sue parole: “Il Milan è cresciuto tantissimo grazie all’innesto di Tomori. Maldini e Massara infatti hanno fatto di tutto per tenerlo e confermarlo.

Il ruolo di Romagnoli non è facile, venire messo in discussione pur essendo il capitano e anche per la questione del contratto. Il ragazzo ha tante pressioni. Troppo facile è invece liquidarlo dicendo che fa troppi errori.

Tutto va contestualizzato, bisogna capire cosa ha provato lui in questi sei mesi da un giocatore preso apposta per il suo ruolo. Questo fattore può essere stata fonte di insicurezze“.