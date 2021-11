L’esperto di mercato rivela: “Non è più un obiettivo del Milan”

La finestra del prossimo calciomercato si avvicina sempre più e le società stanno delineando nel dettaglio le strategie per il futuro.

In casa Milan, ad esempio, si è deciso di non puntare più su Romain Faivre, almeno per il momento.

Secondo quanto detto da Gianluca di Marzio, infatti, il francese, ad oggi, non sarebbe nel mirino della dirigenza rossonera.

Intervistato da Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube, Gianluca di Marzio ha rivelato questo retroscena di mercato che riguarda il Milan.

Ecco, nello specifico, le sue parole sulla trattativa.

“Non è più una pista che il Milan sta percorrendo. Ad oggi non è più obiettivo, poi vedremo se più avanti cambierà qualcosa”.