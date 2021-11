Il Milan vuole regalarsi un super colpo, magari per giugno. Per farlo, i rossoneri devono conquistare un posto per la prossima Champions League, o, magari, vincere il campionato. Il bottino in caso di vittoria sarebbe altissimo, ma la strada è lunga.

L’obiettivo principale per alzare l’asticella a centrocampo, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe Renato Sanches. Il portoghese del Lille sta facendo molto bene in Francia, infatti il costo del cartellino è alto: 35 milioni di euro.

I rossoneri, inoltre, dovranno dire addio a Kessie, se la situazione con l’ivoriano non si sbloccherà. L’altra soluzione sarebbe quella di anticipare l’arrivo di Yacine Adli, che il Milan ha acquistato la scorsa estate.