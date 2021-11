Nuovo stadio, arriva l’ennesima novità: tifosi spiazzati!

La questione nuovo stadio sembra destinata a far parlare di se ancora per un po’ di tempo nelle stanze di Palazzo Marino. Dopo l’ufficializzazione del pubblico interesse arrivato lo scorso venerdì, è di oggi la notizia che si chiederà un dibattito pubblico sulla questione.

A riferirlo è il Corriere della Sera che non esclude l’opzione referendum a patto che si formi un comitato promotore che raccolga le firme per avere il via libera.

Progetti Nuovo Stadio – Milano

Nei prossimi giorni il capogruppo di Europa Verde, Carlo Menguzzi, presenterà la delibera per dare il via al dibattito pubblico. Questo dibattito consentirà ai cittadini di informarsi e farsi un’idea sul progetto soprattutto su questioni come verde e case popolari di zona. I tempi di questo confronto non vanno oltre i 60 giorni, alla fine dei quali viene presentata una relazione sulle diverse posizioni ed eventuali proposte. Solo alla fine di questa fase il Comune darà la sua risposta definitiva se fare partire o meno il progetto.

Ecco le parole Carlo Menguzzi, capogruppo di Europa Verde: “Tra oggi e domani presento la delibera di richiesta di dibattito pubblico e chiedo alla mia parte politica di votarla perché ci sono tante cose che devono ancora essere chiarite”. E poi ancora: “Sul dibattito pubblico ci confronteremo senza pregiudizio. Credo che il dibattito permetta un confronto più articolato con il territorio rispetto al quesito referendario che si ferma a un sì o a un no e rischia di essere troppo semplificatorio rispetto a un intervento molto complesso”.