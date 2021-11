Obiettivo di mercato sfumato per il Milan? Il Torino tratta con il giocatore per il rinnovo

Il Milan potrebbe vedere sfumare un obiettivo di mercato nei prossimi giorni. Si Tratta di Bremer. Il difensore brasiliano, infatti, era stato accostato nelle scorse settimane, ai rossoneri.

Secondo quanto riportato da TMW, però, il Torino starebbe già trattando con il giocatore per il rinnovo di contratto. Una trattativa che il club granata spera di chiudere entro la fine dell’anno solare.

Bremer, Torino, Milan

Il prezzo del cartellino del calciatore, dopo il buon rendimento in Serie A, si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Ma i rossoneri non sono i soli a seguirlo. Su di lui è vivo l’interesse anche di alcuni club di Premier League. Vedremo se il Toro riuscirà a blindarlo oppure potrà diventare un’aooportunità per il Milan nel mercato di gennaio.