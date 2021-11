Pioli: “Siamo delusi, bisogna sentire il dolore di questa sconfitta. Con i giocatori che abbiamo avremmo potuto farlo!”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Le parole:

Sul primo tempo: “Il primo tempo abbiamo giocato bene e non doveva finire 2-0. Non siamo riusciti a far gol in tante occasioni. La prestazione non è mancata neanche nella seconda frazione, ci è mancata un po’ di lucidità. Ovviamente se prendi quattro gol perdere le partite è più semplice”.

Sugli episodi: “Gli episodi ci hanno portato a perdere questa partita. Diciassette tiri, non sono un caso. Dovevamo segnare almeno una rete nel primo tempo, la Fiorentina con cinque tiri in porta ha fatto quattro gol. Bisogna sentire il dolore di questa sconfitta e fare in modo che non succeda più”.

Pioli, Fiorentina-Milan

Sulla gara: “Perdere fa male e subire quattro reti lo fa altrettanto. Se non avessimo subito il quarto gol forse avremmo potuto pareggiare il match. Con i giocatori che abbiamo potevamo rimettere in piedi la partita. Dispiace se a volte manca l’ultimo passaggio, quello che ti permette di essere davanti al portiere avversario. La prestazione è stata fatta e se tante volte abbiamo vinto le partite è perché ci abbiamo messo un pizzico di attenzione in più, ciò significa che in qualcosina siamo mancati. Siamo delusi”.

Sul futuro del campionato: “In campionato questo dolore ci farà bene, cercheremo di fare meglio le prossime volte. Nella sconfitta ho visto comunque una squadra che ha provato fino alla fine a non perdere. Sono sicuro che lotteremo fino alla fine per restare in vertice al campionato”