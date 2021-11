“Quest’uomo è un eroe”: una leggenda del calcio elogia Kjaer

Dopo una stagione splendida con la maglia del Milan, culminata con l’eroico gesto nei confronti di Eriksen con la nazionale danese, Simon Kjaer si è classificato al 18° posto per il Pallone d’Oro 2021 alla sua prima storica nomination.

Durante la cerimonia tenutasi a Parigi, il difensore rossonero è stato presentato da Didier Drogba, che ha voluto omaggiarlo così:

Kjaer, Milan, Pallone d’Oro

“È molto importante per me. Vorrei salutare una persona che ha significato molto per me. Quest’uomo è un eroe, è più grande del calcio, più grande di me e di noi: Simon Kjaer, che ha salvato la vita a Christian Eriksen”.