Riapertura stadi al 100%? arriva la risposta di Gravina

Gabriele Gavrina, presidente della FIGC, ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi al 100% , questione che tiene banco ormai da molto tempo. Le sue parole:

Curva Sud Milano

Aspettiamo l’evoluzione della pandemia e che qualcuno dia ok alla sottosegretaria Vezzali per sperimentare la capienza al 100%. La LND? Ci sono situazioni che hanno bisogno di essere approfondite dal punto di vista della legittimità, per questo ho chiesto all’organo consultivo del Collegio di Garanzia un parere sull’ipotesi di commissariamento. Ci sono criticità sulla gestione ordinaria che creano preoccupazioni come quella che ha generato la decadenza dell’organo del Consiglio Direttivo con tutto ciò che questo comporta“.