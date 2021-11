Alessio Romagnoli è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Milan-Porto. Le parole:

“San siro è uno degli stadi più belli del mondo e ha bisogno di queste partite. Non manca il supporto dei tifosi, adesso tocca a noi. Siamo cresciuti tanto, siamo giovani. Per crescere bisogna giocare più partite possibili così. In gruppo giovane deve esserci anche gente con esperienza come Ibra e Giroud”.