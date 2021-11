Sconcerti sicuro: “Il Milan ha vinto grazie a questa mossa di Pioli”

Mario Sconcerti, attraverso un intervento sul Corriere della Sera, ha analizzato così la vittoria del Milan sull’Atletico Madrid:

“Il risultato si è composto lentamente nel secondo tempo anche grazie a quattro cambi insieme. Pioli ha cercato fantasia ed ha aggiunto soprattutto Messias. È stato il colpo giusto. Ha dominato a lungo il Milan tirando poco in porta, ma contro un avversario che non ha tirato mai. C’è stata spesso confusione, poi con la fatica, con i cambi, è venuta fuori la linearità del Milan, direi anche la sua qualità. È un risultato che allarga il Milan e porta in squadra giocatori ancora quasi mai visti, a conferma di una costruzione studiata a lungo pezzo su pezzo. Difficile capire come andrà a finire, ma almeno si potrà dire che il Milan per una volta ha giocato a calcio come sa anche in Europa”.