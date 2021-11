SM – Verso la Champions: come procedono i recuperi di Messias, Florenzi e Pellegri

Continuano ad arrivare brutte notizie per Pioli dai campi di allenamento di Milanello in vista dei prossimi importantissimi impegni per il Milan.

FLORENZI, MESSIAS, PELLEGRI

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, oltre ad Ante Rebic, anche Messias, Alessandro Florenzi e Pietro Pellegri non hanno preso parte alla seduta di allenamento con il gruppo.

Soltanto semplici allenamenti tra campo e palestra per loro che, a meno di eventuali colpi di scena, verranno esclusi nuovamente dalla lista di convocati per il match di Champions League.