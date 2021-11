La stella del Real Madrid è in uscita: il Milan ci pensa

Visto l’ottimo avvio di stagione da parte del Milan, la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe decidere di spingere sull’acceleratore già a gennaio con alcuni acquisti di livello per puntellare la rosa.

Si parla in particolare di un possibile rinforzo sulla trequarti, per far rifiatare sia Brahim Diaz che Saelemaekers (in attesa di Messias).

Il Milan sta monitorando la situazione Asensio

Stando a quanto riferisce El Chiringuito, il futuro di Marcos Asensio potrebbe essere lontano dal Real Madrid. Il giocatore non trova spazio, e valuta un possibile addio già a gennaio.

Su di lui continua ad esserci il Milan, ma la concorrenza è folta. Stanno monitorando la situazione anche Juventus, Borussia Dortmund, Liverpool e Arsenal.