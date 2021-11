Fissata la data per il rientro di Tomori, Pioli ci spera

Sarà una corsa contro il tempo, ma Pioli spera di recuperare Tomori già per il prossimo match di campionato contro il Sassuolo. Il difensore ha saltato già la sfida di Firenze e non sarà ovviamente a disposizione per questa sera.

Tomori Milan Pioli

Come riporta Il Giornale, il 23enne inglese si trova ai box per un’infiammazione al muscolo otturatore dell’area dell’anca. Peserà la sua assenza in un match così delicato come quello di stasera. Pochi dubbi sul suo sostituto. Infatti, dopo la disastrosa prova di Gabbia a Firenze, al fianco di Kjaer questa sera ci sarà Romagnoli.