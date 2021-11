Tonali: “Oggi non abbiamo giocato da Milan. Con chi preferisco giocare? Vi dico la mia”

Sandro Tonali è intervenuto a Dazn nel post gara di Milan-Sassuolo. Le parole:

Sulla prestazione di squadra “Oggi non abbiamo dimostrato di giocare da Milan, a Firenze sì. Nel primo tempo abbiamo creato tanto ma non abbiamo finalizzato le conclusioni. Quando non riesci a segnare paghi le conseguenze. Abbiamo trovato difficoltà e non siamo riusciti a reagire come facciamo noi. È stata una giornata storta, dobbiamo reagire tra tre giorni”.

Su come preferisce giocare: “L’anno scorso avrei preferito giocare in un centrocampo a 3, ora mi trovo bene a 2. Sto andando molto meglio dell’anno scorso. Non importa quale compagno preferisco, l’importante è che tutti facciamo bene”.