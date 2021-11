Un club di serie A si fa avanti per il giocatore rossonero

Uno dei giocatori più vicini alla cessione, in casa Milan, è Samu Castillejo. L’esterno spagnolo piace a diverse squadre spagnole, ma non solo.

Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per l’esterno spagnolo si sarebbe fatto vivo anche un club di serie A.

La squadra in questione sarebbe il Genoa del neo tecnico Andriy Shevchenko. Castillejo non sta avendo molto spazio quest’anno e già in estate era stato vicino alla cessione.

A Genoa potrebbe avere molto più minutaggio. I liguri sondano il terreno, mentre il Milan attende.