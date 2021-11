Lorenzo Venuti, che stasera giocherà al centro della difesa viola, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Fiorentina-Milan:

“Ho già fatto il difensore centrale in passato. Siamo in emergenza, ma la forza del gruppo si vede in questi momenti. Non sarà facile perché affronteremo una squadra in salute e che è prima in classifica“