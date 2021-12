Calhanoglu torna sull’addio: “Ci sono ragioni diverse riguardo la mia partenza”

In un’intervista per S Sport, emittente turca, Hakan Calhanoglu ha parlato del suo trascorso al Milan, ritornando anche sul suo addio. Il turco, poi, ha commentato il suo gol dell’ex nel derby, oltre che fare una sorta di paragone tra l’esperienza rossonera a questi primi mesi all’Inter.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

SUL DERBY: “Sapevo che il derby non sarebbe stato facile per me. Mi sono preparato molto per quella partita. Non mi sono mai sentito sotto pressione.”

IL PASSAGGIO ALL’INTER: “Quando mi sono trasferito all’Inter ho avuto non poche ripercussioni personali. Ho passato un periodo difficile con questa situazione. In fondo, il Milan non partecipava alla Champions League da sette stagioni. Ci sono molte ragioni diverse nella mia partenza. Il Milan non li ha spiegati. Mi era rimasto tutto. Ero felice dopo aver segnato il gol perché avevo sofferto molto”.

IL PARAGONE: “Mi hanno accolto benissimo all’Inter. Da quando giocavo al Milan mi sono abituato all’Italia. Adesso conosco anche l’italiano. La squadra è di altissima qualità. Penso che abbiamo una rosa migliore del Milan.