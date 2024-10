News Milan, Fonseca sorride: fissato il rientro del giocatore

Mister Paulo Fonseca riceve buone notizie per il suo Milan, è stato fissato il rientro in campo per un suo giocatore.

In casa Milan è tornato il sorriso dopo la vittoria nel match di ieri contro l’Udinese. A San Siro il Diavolo si è imposto sui friulani con il risultato di 1-0, soffrendo ma conquistando i tre punti. I rossoneri infatti hanno giocato per oltre un’ora con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Reijnders. I ragazzi di Fonseca hanno così dimostrato la forza del gruppo e la capacità di soffrire tutti insieme per portare a casa il risultato. Una prestazione convincente soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento, che fa ben sperare tutto l’ambiente per il futuro.

Ora sarà importante mantenere alta la concentrazione perché il Milan avrà diversi impegni ravvicinati da affrontare. Nel giro di venti giorni ci saranno Bologna, Napoli, Monza e Cagliari in campionato oltre alle sfide con Club Brugge e Real Madrid in Champions League.

Bisognerà dunque restare aggrappati alla vetta in Serie A e iniziare a fare i primi punti nella coppa dalle grandi orecchie. Fonseca avrà bisogno di tutti i suoi uomini per tenere alta la competitività e la forma fisica in ogni partita. Sotto questo aspetto, il tecnico portoghese, potrà contare sul rientro di uno dei suoi giocatori.

Milan, fissato il rientro di Calabria

Come riportato da calciomercato.com, Davide Calabria è vicino al ritorno in campo dopo l’ultimo infortunio muscolare. Il capitano rossonero ha giocato l’ultima volta un mese fa, in occasione del derby vinto contro l’Inter. Dopodiché tra acciacchi vari e scelte tecniche non è mai sceso in campo fino al nuovo infortunio rimediato prima della sfida contro la Fiorentina. Una lesione al polpaccio sinistro lo ha tenuto lontano dal campo in queste ultime settimane e anche se l’infortunio non è ancora stato smaltito del tutto pare che il giocatore possa rientrare per la partita contro il Bologna.

Il terzino sarò dunque indisponibile martedì quando il Milan affronterà in casa il Brugge e proverà a tornare tra i convocati sabato 26 ottobre per il match contro la squadra di Italiano. Fortunatamente i rossoneri hanno trovato in Emerson Royal un sostituto relativamente affidabile, con il brasiliano che sta crescendo partita dopo partita.

Con il passare dei giorni si avrà una data certa sul rientro del giocatore italiano, in infermeria insieme a Gabbia, Bennacer, Jovic, Florenzi e Abraham. Il Milan intanto si gode la vittoria di ieri, ma come detto in precedenza, avrà bisogno di tutti i suoi uomini per continuare a fare bene e trovare continuità di risultati.