Milan-Genoa, Fonseca lo farà per davvero: domani in campo ci sarà un classe 2007!

Mister Fonseca è pronto a sorprendere contro il Genoa, domani sera partirà titolare anche un classe 2007.

In casa Milan l’ultima vittoria contro la Stella Rossa in Champions League non è servita a migliorare il morale. Dopo il 2-1 casalingo contro i serbi mister Fonseca si è lasciato andare in conferenza, mostrando tutta la rabbia e delusione per l’atteggiamento della sua squadra. Nel mirino del tecnico la prestazione messa in campo dai suoi ma soprattutto il poco impegno da parte di alcuni elementi. Un vero e proprio sfogo da parte del portoghese, che in conferenza stampa è apparso scoraggiato e abbattuto per come sono entrati in campo i suoi giocatori.

Ora però bisogna pensare alla prossima sfida del Milan, che sarà domani sera in campionato contro il Genoa. Dopo l’ultima sconfitta in A subita per mano dell’Atalanta sarà importante per i Rossoneri tornare a vincere anche in patria. In merito all’imminente partita contro gli uomini di Vieira, Fonseca è pronto a sorprendere tutti con le sue scelte. Nello sfogo del post-partita contro la Stella Rossa l’allenatore aveva anche rivelato di essere pronto a far giocare alcuni giovani e sembra che questo possa concretizzarsi già domani.

Milan-Genoa, chance per Liberali dal primo minuto

Secondo diverse indiscrezioni infatti il tecnico portoghese è pronto a schierare in campo diversi giovani. Innanzitutto il giovane spagnolo Alex Jimenez dovrebbe giocare al posto di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Inoltre, in avanti, vista l’assenza di Musah, dovrebbe esserci spazio per il giovane trequartista classe 2007 Mattia Liberali. Il ragazzo, stella del Milan Futuro, è pronto così a esordire tra i grandi e fare i suoi primi passi in Serie A.

Il ragazzo inizia il suo percorso calcistico nella seconda società sportiva di Monza “La Dominante” come difensore centrale. Poi con il passare degli anni la sua qualità emerge e nel 2015 viene acquistato dal Milan. Il ragazzo, a partire dall’Under 15, è stato convocato in pianta stabile dalla Nazionale, arrivando a vincere anche gli europei Under 17 qualche mese fa.

Liberali è stato anche protagonista del primo gol della storia del Milan Futuro, segnato nella Coppa Italia di Serie C contro il Lecco. Si tratta di un trequartista agile e veloce, dotato di un grande qualità sia in fase di costruzione che in fase realizzativa. Domani se si dovesse concretizzare il suo debutto diventerebbe il quinto giocatore più giovane della storia a debuttare con la maglia rossonera. Non sarà di certo facile, ma il ragazzo ha grandi prospettive e Fonseca crede in lui.