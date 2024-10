Milan, nuovo record in Serie A: traguardo da sogno

Buone notizie in casa del Milan dove, dopo Milan-Udinese di ieri, la squadra di Paulo Fonseca raggiunge un traguardo da sogno per un nuovo record in Serie A

Vittoria importante per il Milan di Paulo Fonseca grazie al primo gol in stagione per Chukwueze contro l’Udinese nella partita di ieri pomeriggio valida per l’ottava giornata di Serie A. Un match non semplice concluso con dieci giocatori in campo per i rossoneri e due gol annullati per l’Udinese e con varie critiche dovute all’operato dell’arbitro anche per mancanza di cartellini.

La stagione dei rossoneri è iniziata tra alti e bassi, mettendo in dubbio anche la permanenza sulla panchina di Paulo Fonseca. La svolta della squadra del Diavolo è avvenuta con la vittoria del Derby contro l’Inter, ma ancora cerca la vittoria in Champions League. Infatti, dopo due partite perse contro Liverpool e Leverkusen, il Milan spera di portare a casa i tre punti vittoria contro il Club Brugge nella prossima partita in programma martedì 22 ottobre alle 18.45 a San Siro.

Milan che traguardo: primato in Serie A per giocatori andati a segno

La vittoria di ieri del Milan contro l’Udinese è un segnale chiaro di possibile ripresa. La stagione è ovviamente ancora molto lunga e da qui a maggio qualsiasi cosa può ancora succedere. Attualmente, il Diavolo è a due punti dal primo posto, in attesa della conclusione dell’ottava giornata di Serie A, nonostante le difficoltà riscontrate fino a questo momento tra alti e bassi. Come riportato da questa mattina dalla Gazzetta Dello Sport, c’è un dato importante che potrebbe far sorridere lo staff tecnico di Fonseca perché dimostra e conferma la varietà, profondità e forza di questa rosa. Di seguito riportata la notizia.

Come riportato dal quotidiano precedentemente citato, Samuel Chukwueze è il decimo giocatore mandato a bersaglio dal Milan in questo campionato. Quella rossonera è, infatti, la squadra che ha più uomini finiti nel tabellino dei marcatori. Comanda Pulisic che ha totalizzato già cinque reti. Poi ci sono Theo e Morata con due gol. Quindi Chukwueze, Abraham, Gabbia, Okafor, Pavlovic, e Leao con un gol.

Un primato per il Milan, in quanto nessuno in Serie A ha fino a questo momento fatto meglio del Milan, seguito subito dal Napoli, che a bersaglio ha invece mandato 9 giocatori fino a questo momento.