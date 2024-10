Calciomercato Milan, l’attaccante del futuro gioca in Serie A: costa 30 milioni

Il Milan si sta già muovendo sul mercato e tiene d’occhio anche il reparto offensivo. L’obiettivo costa 30 milioni e gioca in Serie A.

Torna un po’ di serenità in casa Milan dopo il successo sofferto contro l’Udinese. Ieri a San Siro i Rossoneri sono stati protagonisti di una grande prova di carattere, portando a casa tre punti preziosissimi nonostante l’inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco. Ora per i ragazzi di Paulo Fonseca ci sarà subito la Champions League, martedì contro il Club Brugge.

In via Aldo Rossi non si pensa, però, solo al campo. La dirigenza sta, infatti, già studiando le prossime mosse in chiave mercato con alcuni affondi che verranno tentati già a gennaio e altri che invece si proveranno nella prossima estate. Tra i reparti maggiormente attenzionati c’è anche l’attacco, che da anni rappresenta uno dei principali problemi.

La scorsa estate sono arrivati a in rossonero Alvaro Morata e Tammy Abraham in prestito secco dalla Roma. Nonostante, però, i due nomi di spessore, la sensazione è che al Milan serva ancora quel bomber capace di garantire un alto numero di gol. Per questo motivo si stanno visionando diversi profili e il primo nome della lista sembra arrivare proprio dalla Serie A.

Il Milan stravede per Bonny: molto dipenderà anche da Abraham

Secondo quanto riportato da TMW, uno dei pallini di Zlatan Ibrahimovic in vista della prossima estate è Ange-Yoan Bonny. Il francese classe 2003, che per fisicità ricorda molto l’ex centravanti svedese, è una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione con il suo Parma. Ci sarebbero già stati dei contatti con i ducali, ma c’è da superare anche la concorrenza del Napoli di Antonio Conte, altro club italiano sulle tracce del francese.

Al momento la sua valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro ed è chiaro che molto dipenderà anche dal futuro in rossonero di Abraham. In caso di mancata permanenza dell’inglese, l’attaccante diventerebbe una priorità e Bonny sembra il primo nome nel mirino.

Il cartellino non sembra spaventare il Milan, intenzionato ad affondare il colpo in estate. In queste prime settimane il centravanti del Parma ha dimostrato di poter essere un vero e proprio crack, come dimostrato proprio ieri dalla perla di tacco contro il Como. I numeri parlano di 3 reti e 1 assist in sole 8 partite: senza dubbio un ottimo score per un debuttante nel nostro campionato. Il Milan l’ha puntato e non vuole di certo farselo scappare.